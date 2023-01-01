Супермаркеты «Лэнд»

Сеть Санкт-петербургских супермаркетов «Лэнд» проводит благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

Каждый покупатель супермаркетов «Лэнд» имеет возможность помочь детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. При покупке упаковочного пакета 1 рубль перечисляется в фонд «Подари жизнь». Акция проходит во всех супермаркетах «Лэнд» в Санкт-Петербурге с 12 мая 2011 года.