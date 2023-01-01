SvetoCopy: Большой круг помощи маленьким

Благотворительная акция с бумагой Svetocopy: 1 рубль с каждой купленной упаковки бумаги перечислялся в фонд.

Помогать кому-то в одиночку всегда нелегко. Чтобы протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается, можно самим взяться за руки и создать самый большой круг поддержки маленьким!

Компания International Paper предложила всем поддержать акцию и присоединиться к виртуальному кругу поддержки. Для этого нужно было просто зайти на сайт svetocopy-deti.ru и выбрать персонажа, который бы встал в один ряд с другими небезразличными людьми. Чем больше круг поддержки, тем больше людей узнает о том, что дети нуждаются в помощи!

И, конечно же, купив бумагу Svetocopy, вы уже поддержали детей, ведь компания International Paper перечислила 1 рубль с каждой упаковки в фонд .

Спасибо за поддержку!