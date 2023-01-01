Сыр компании «Умалат»

С 1 мая 2014 года компания «Умалат» и фонд «Подари жизнь» провели годовой благотворительный проект «Поможем детям ВМЕСТЕ».

По условиям проекта, с каждой проданной пачки сыра торговой марки «Умалат», обозначенной специальным стикером «Подари жизнь», на лечение больных детей перечислялось 50 копеек.

«Дети России определяют будущее нации. Здоровье детей — одна из ключевых ценностей общества, и ответственность за него лежит не только на государстве, но и на бизнесе, и каждом гражданине. Клиентоориентированность компании заключается не просто в производстве качественных продуктов, но и в мере социального вклада в развитие общества. Именно такой товар можно назвать действительно ценным», — сказал Андрей Павлов, генеральный директор компании «Умалат».

У всех любителей сыра «Умалат» на территории России, Казахстана и Белоруссии была возможность не просто наслаждаться натуральным вкусным продуктом, но и возвращать детям надежду на здоровую жизнь.

Поможем детям ВМЕСТЕ!