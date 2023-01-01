244 500 рублей
собрано в пользу подопечных фонда. Акция завершена!
За каждый проданный продукт ТМ «Умка» с наклейкой «Подари жизнь» 1 рубль перечислялся на лечение детей.
Благодарим вас за поддержку!
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собрано в пользу подопечных фонда. Акция завершена!
За каждый проданный продукт ТМ «Умка» с наклейкой «Подари жизнь» 1 рубль перечислялся на лечение детей.
Благодарим вас за поддержку!
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