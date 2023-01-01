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ТМ «УМКА»

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Российский производитель детской косметики и бытовой химии «УМКА» с 1 октября 2018 года провел акцию в пользу подопечных фонда

244 500 рублей

собрано в пользу подопечных фонда. Акция завершена!

За каждый проданный продукт ТМ «Умка» с наклейкой «Подари жизнь» 1 рубль перечислялся на лечение детей.

Благодарим вас за поддержку!

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