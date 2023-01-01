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благотворительный фонд

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Туроператор АРТ-ТУР

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С 15 мая по 15 сентября 2021 года ночи в отелях сети Jumeirah Hotels and Resorts были благотворительными.

400 000 рублей

было собрано в ходе акции

За каждую ночь в отелях сети Jumeirah Hotels and Resorts, проданную в рамках акции, 1 у. е. перечислялась в благотворительный фонд «Подари жизнь».

Акция проходила с 15 мая по 15 сентября 2021.

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