Туроператор АРТ-ТУР

400 000 рублей
было собрано в ходе акции
За каждую ночь в отелях сети Jumeirah Hotels and Resorts, проданную в рамках акции, 1 у. е. перечислялась в благотворительный фонд «Подари жизнь».
Акция проходила с 15 мая по 15 сентября 2021.
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было собрано в ходе акции
За каждую ночь в отелях сети Jumeirah Hotels and Resorts, проданную в рамках акции, 1 у. е. перечислялась в благотворительный фонд «Подари жизнь».
Акция проходила с 15 мая по 15 сентября 2021.
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