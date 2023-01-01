188 000 рублей и 101 510 рублей
собрано в пользу подопечных фонда на Дне донора и фестивале мороженого, соответственно. Акция завершена.
10% от продажи йогурт-мороженого компании Tutti Frutti Frozen Yogurt 19 - 20 апреля, а также 2 - 3 августа 2014 г., в дни проведения фестиваля мороженого, перечислялись в фонд. Кроме того безвозмездным донорам крови дарили купоны на йогурт-мороженое Tutti Frutti. Купоны выдавались в отделениях переливания крови Российской детской клинической больницы и Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва, где традиционно сдают кровь безвозмездные доноры.