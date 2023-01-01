С 1 декабря 2010 года по 15 января 2011 года прошла благотворительная акция в торговых комплексах сети «Твой Дом». Акция завершена.

При покупке мандаринового дерева в торговых комплексах сети «Твой Дом» вы сразу становились участником акции «Подари живое! Подари жизнь!». 100 рублей от продажи каждого мандаринового дерева «Твой Дом» перечислял в пользу подопечных нашего фонда — детей, страдающих от онкологических заболеваний.