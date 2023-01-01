Unilever и МЕТРО Кэш энд Керри

Акция «Подари жизнь вместе с нами» — уникальная возможность помочь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Для того, чтобы помочь детям, достаточно было продолжать покупать любимые товары под маркой Unilever в магазинах МЕТРО Кэш эн Керри по всей стране. 1 рубль с каждой единицы продукции компании Unilever, приобретенной в любых магазинах МЕТРО Кеш энд Керри по всей стране, был перечислен на оснащение Донорского отделения в Центре Детской гематологии.

В Акции принимала участие следующая продукция Unilever:

• пищевая продукция: Lipton, Brooke Bond, «Беседа», Calve, «Балтимор», Knorr, Crème Bonjour, «Пышка», Rama, мороженое «Инмарко»;

• продукция по уходу за собой: AXE, Rexona, CLEAR vita ABE, Dove, Sunsilk Co-Creation, Timotei;

• продукция по уходу за домом: Glorix, Cif, Domestos;

• продукция для предприятий общественного питания Unilever Food Solutions: Hellmann’s, Calve, Knorr, Lipton, «Балтимор».

На собранные средства был приобретен рентгеновский аппарат для облучения донорской крови и её компонентов «АРДОК-1».

Спасибо за участие в акции!