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благотворительный фонд

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Ужин в ресторане VERD

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Благотворительное мероприятие прошло в поддержку фонда «Подари жизнь» 25 ноября 2022 года.

32 787 рублей

было собрано во время акции

Серия благотворительных бранчей в VERD стартовала в августе. В пятницу, 25 ноября, в 19.00, состоялся завершающий ужин. В этот раз дарили улыбку, рассказывали о блюдах и радостно встречали гостей:

  • Юля Катькало — персональный стилист и колумнистка Buro 24/7;

  • Зарина Гроевая — креативный директор, художница, со-основатель платформы n.e.w.;

  • Мария Головина — дизайнер и основатель бренда Golovina Mari;

  • Ольга Реброва — основатель бренда Sanchy и образовательного проекта Alter Academy.

Часть вырученных средств направлена в фонд «Подари жизнь».

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