32 787 рублей
было собрано во время акции
Серия благотворительных бранчей в VERD стартовала в августе. В пятницу, 25 ноября, в 19.00, состоялся завершающий ужин. В этот раз дарили улыбку, рассказывали о блюдах и радостно встречали гостей:
Юля Катькало — персональный стилист и колумнистка Buro 24/7;
Зарина Гроевая — креативный директор, художница, со-основатель платформы n.e.w.;
Мария Головина — дизайнер и основатель бренда Golovina Mari;
Ольга Реброва — основатель бренда Sanchy и образовательного проекта Alter Academy.
Часть вырученных средств направлена в фонд «Подари жизнь».