Благотворительное мероприятие прошло в поддержку фонда «Подари жизнь» 25 ноября 2022 года.

было собрано во время акции

Серия благотворительных бранчей в VERD стартовала в августе. В пятницу, 25 ноября, в 19.00, состоялся завершающий ужин. В этот раз дарили улыбку, рассказывали о блюдах и радостно встречали гостей:

Юля Катькало — персональный стилист и колумнистка Buro 24/7;

Зарина Гроевая — креативный директор, художница, со-основатель платформы n.e.w.;

Мария Головина — дизайнер и основатель бренда Golovina Mari;

Ольга Реброва — основатель бренда Sanchy и образовательного проекта Alter Academy.

Часть вырученных средств направлена в фонд «Подари жизнь».