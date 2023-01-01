С 1 июня 2012 года компания VENTA проводит благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».
4 015 016 рублей
перечислено на 1 сентября 2023 года
Немецкая компания Venta-Luftwäscher GmbH — мировой лидер в производстве бытовых приборов для увлажнения и очистки воздуха. При заказе товара на сайте компании 1% от стоимости каждого купленного прибора VENTA переводится в фонд «Подари жизнь».
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