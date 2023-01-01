Весна — время добрых дел

С 20 апреля по 20 мая 3% от стоимости покупки в интернет-бутике VIPAVENUE были перечислены в фонд «Подари жизнь», общая сумма пожертвования в фонд составила 1 100 000 рублей. Акция завершена!
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С 20 апреля по 20 мая 3% от стоимости покупки в интернет-бутике VIPAVENUE были перечислены в фонд «Подари жизнь», общая сумма пожертвования в фонд составила 1 100 000 рублей. Акция завершена!
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