Интернет-бутик VIPAVENUE проводил благотворительную акцию «Весна — время добрых дел»!

С 20 апреля по 20 мая 3% от стоимости покупки в интернет-бутике VIPAVENUE были перечислены в фонд «Подари жизнь», общая сумма пожертвования в фонд составила 1 100 000 рублей. Акция завершена!