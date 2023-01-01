1 600 000 рублей
собрано в ходе акции
С каждой покупки в бутике часть средств была переведена в пользу подопечных фонда.
Весна — время добрых дел
традиционная акция от Vip Avenue
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собрано в ходе акции
С каждой покупки в бутике часть средств была переведена в пользу подопечных фонда.
традиционная акция от Vip Avenue
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