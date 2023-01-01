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VIP AVENUE

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С 1 по 31 мая прошла благотворительная акция «Весна — время добрых дел» онлайн-бутика брендовой одежды VIP AVENUE. Акция завершена.

1 600 000 рублей

собрано в ходе акции

С каждой покупки в бутике часть средств была переведена в пользу подопечных фонда.

Весна — время добрых дел

традиционная акция от Vip Avenue

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