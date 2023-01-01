Акция с производителем косметики компанией Vivenne Sabo позволит совместить прекрасное с полезным.

С 10 по 30 декабря 2013 года, купив косметику марки Vivienne Sabo в московских магазинах, вы помогли тяжелобольным детям.

Один рубль с каждой покупки поступил в наш Фонд.