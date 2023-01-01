100 000 рублей
собрано по итогам акции. Акция завершена.
С 10 по 30 декабря 2013 года, купив косметику марки Vivienne Sabo в московских магазинах, вы помогли тяжелобольным детям.
Один рубль с каждой покупки поступил в наш Фонд.
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собрано по итогам акции. Акция завершена.
С 10 по 30 декабря 2013 года, купив косметику марки Vivienne Sabo в московских магазинах, вы помогли тяжелобольным детям.
Один рубль с каждой покупки поступил в наш Фонд.
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