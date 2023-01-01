Помощь «Доброго приложения» социальной сети Вконтакте. Отправив открытку своим друзьям, Вы могли помочь детям, страдающим тяжёлыми заболеваниями. Все открытки – это рисунки маленьких пациентов.

Каждая открытка – это цветной отпечаток жизни маленького человека среди белых больничных стен. Теми тропами, по которым идут тяжелобольные дети и их родители, мы идти не можем. Но то, каким окажется это путешествие – удачным или нет – зависит от нас с вами. Ведь в одиночку им этот путь не пройти.

Мы многое можем дать этим детям: кровь, своё личное время, дружбу, деньги на лекарства. Оплатить и отправить открытку – самое простое. Средства от каждой оплаченной открытки поступали на счёт фонда.

Если вы чувствуете в себе силы помогать большим, вы можете изучить все возможности помощи детям у нас на сайте. Главное помнить, что только благодаря совместным усилиям дни наших подопечных могут стать цветными, радостными, свободными от болезни.

Спасибо всем, кто принял участие! Акция завершена.