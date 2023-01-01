Вкусная помощь

Благотворительная акция т.з. Laime в рамках сотрудничества с фондом.

Акция длилась с июня 2014 года по июнь 2016 года. При покупке продукции т.з. Laime с маркировкой фонда и соответствующей надписью на упаковке до 5 рублей с каждого продукта перечислялось в фонд.