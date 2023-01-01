Вкусная помощь

Благотворительная акция т.з. Laime в рамках сотрудничества с фондом.
3 430 000 рублей
собрано за время проведения акции. Акция завершена.
Акция длилась с июня 2014 года по июнь 2016 года. При покупке продукции т.з. Laime с маркировкой фонда и соответствующей надписью на упаковке до 5 рублей с каждого продукта перечислялось в фонд.
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