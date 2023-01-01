Вкусная помощь

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благотворительный фонд

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Благотворительная акция т.з. Laime в рамках сотрудничества с фондом.

3 430 000 рублей

собрано за время проведения акции. Акция завершена.

Акция длилась с июня 2014 года по июнь 2016 года. При покупке продукции т.з. Laime с маркировкой фонда и соответствующей надписью на упаковке до 5 рублей с каждого продукта перечислялось в фонд.

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