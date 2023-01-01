Благотворительная акция, приуроченная к Международному дню защиты детей, прошла с 1 по 30 июня 2013 года в компании THERMEX.
120 000 рублей
собрано в ходе акции. Акция завершена.
Выбрав водонагреватели THERMEX с эмблемой акции, Вы сделали свой вклад в доброе дело. 1% с каждой покупки водонагревателей THERMEX переводился в фонд. Вместе мы помогли детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями.
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