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Водонагреватели THERMEX

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Благотворительная акция, приуроченная к Международному дню защиты детей, прошла с 1 по 30 июня 2013 года в компании THERMEX.

120 000 рублей

собрано в ходе акции. Акция завершена.

Выбрав водонагреватели THERMEX с эмблемой акции, Вы сделали свой вклад в доброе дело. 1% с каждой покупки водонагревателей THERMEX переводился в фонд. Вместе мы помогли детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями.

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