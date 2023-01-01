Возвращайтесь в будущее с картой «Мир»

Купив монеты в терминале «Мир», вы подарили шанс на выздоровление тяжелобольным детям.

Есть места на Земле, куда хочется приезжать снова и снова. Добрая традиция бросать монетку в воду, чтобы вернуться, дарит надежду пережить приятные моменты вновь. Платежная система «Мир» поддержала эту традицию и установила терминал с монетами около фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ — одного из ключевых мест города, к которому хочется возвращаться.

30 рублей от продажи каждой из монет переводились в фонд. Кто знает, возможно, именно ваша монета помогла спасти жизнь ребенку!

Спасибо!



