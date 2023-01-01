«Вы помогаете — мы платим!»

Акция компании «Манго страхование» в пользу фонда «Подари жизнь» стартовала 15 февраля, в Международный день детей, больных раком.
400 000 рублей
было перечислено в фонд за время акции. Акция завершена.
Здоровье детей бесценно. В Международный день детей, больных раком, «Манго страхование» объявила о старте благотворительной акции: с 15 февраля по 15 марта 2020 года за каждого человека, который оформил бесплатную двухмесячную подписку на страховку по промокоду podarizhizn, компания переводила в пользу фонда 2000 рублей.
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