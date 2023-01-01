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благотворительный фонд

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«Вы помогаете — мы платим!»

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Акция компании «Манго страхование» в пользу фонда «Подари жизнь» стартовала 15 февраля, в Международный день детей, больных раком.

400 000 рублей

было перечислено в фонд за время акции. Акция завершена.

Здоровье детей бесценно. В Международный день детей, больных раком, «Манго страхование» объявила о старте благотворительной акции: с 15 февраля по 15 марта 2020 года за каждого человека, который оформил бесплатную двухмесячную подписку на страховку по промокоду podarizhizn, компания переводила в пользу фонда 2000 рублей.

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