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благотворительный фонд

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Выставка «Сны о детстве»

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Галерея «Спектра» открывает благотворительную выставку: 20 % от стоимости проданных работ будут направлены на поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

Выставка «Сны о детстве» приглашает зрителей обратиться к самым светлым и хрупким воспоминаниям — образам детства, которые остаются с нами на протяжении всей жизни. Это пространство снов, фантазий и личных историй, где прошлое встречается с настоящим, а искренность детского взгляда вновь становится частью нашего опыта.

В экспозиции представлены работы современных авторов: Алины Еникеевой, Алексея Карачева, Екатерины Мельниковой, Ивана Федотова, Леши Непетровича, Наташи Солнцевой, Нины Игнатовой, Ольги Клапцовой, Ольги Самойловой и Татьяны Абрамовой.

Выставка пройдет с 4 июня по 4 июля 2026 года.

Адрес: Москва, Старомонетный пер., д.22, стр.3, Городская усадьба Чижовых.

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