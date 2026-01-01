Галерея «Спектра» открывает благотворительную выставку: 20 % от стоимости проданных работ будут направлены на поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

Выставка «Сны о детстве» приглашает зрителей обратиться к самым светлым и хрупким воспоминаниям — образам детства, которые остаются с нами на протяжении всей жизни. Это пространство снов, фантазий и личных историй, где прошлое встречается с настоящим, а искренность детского взгляда вновь становится частью нашего опыта.