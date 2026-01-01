Выставка «Сны о детстве» приглашает зрителей обратиться к самым светлым и хрупким воспоминаниям — образам детства, которые остаются с нами на протяжении всей жизни. Это пространство снов, фантазий и личных историй, где прошлое встречается с настоящим, а искренность детского взгляда вновь становится частью нашего опыта.
В экспозиции представлены работы современных авторов: Алины Еникеевой, Алексея Карачева, Екатерины Мельниковой, Ивана Федотова, Леши Непетровича, Наташи Солнцевой, Нины Игнатовой, Ольги Клапцовой, Ольги Самойловой и Татьяны Абрамовой.
Выставка пройдет с 4 июня по 4 июля 2026 года.
Адрес: Москва, Старомонетный пер., д.22, стр.3, Городская усадьба Чижовых.