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Журнал «Жизнь Столички»

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Начиная с апреля 2018 г. 5 рублей с каждого проданного журнала «Жизнь Столички» перечисляются в благотворительный фонд «Подари жизнь»!

13 350 000 рублей

перечислено на 1 сентября 2023 года

В аптеках «Столички» стартовала благотворительная акция «Помоги детям»: 5 рублей с каждого проданного журнала «Жизнь Столички» перечисляется на лечение детей с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Помочь детям может каждый, акция продолжается!

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