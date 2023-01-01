Журнал «Жизнь Столички»

Начиная с апреля 2018 г. 5 рублей с каждого проданного журнала «Жизнь Столички» перечисляются в благотворительный фонд «Подари жизнь»!
13 350 000 рублей
перечислено на 1 сентября 2023 года
В аптеках «Столички» стартовала благотворительная акция «Помоги детям»: 5 рублей с каждого проданного журнала «Жизнь Столички» перечисляется на лечение детей с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Помочь детям может каждый, акция продолжается!
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