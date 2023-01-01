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благотворительный фонд

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«Золотое сердце» от SOKOLOV Jewelry

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С 15 ноября 2019 г. по 12 января 2020 г. ювелирный бренд SOKOLOV Jewelry проводил благотворительную акцию «Золотое сердце» в пользу подопечных фонда

3 991 000 рублей

было собрано за время акции. Акция завершена.

Регистрируя штрихкоды покупок SOKOLOV, можно было получать за них бонусные рубли. Эти бонусы можно пожертвовать в пользу детей, проходящих лечение от онкогематологических заболеваний.

Дарите помощь тем, кто в ней нуждается!

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