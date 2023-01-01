«Золотое сердце» от SOKOLOV Jewelry
С 15 ноября 2019 г. по 12 января 2020 г. ювелирный бренд SOKOLOV Jewelry проводил благотворительную акцию «Золотое сердце» в пользу подопечных фонда
3 991 000 рублей
было собрано за время акции. Акция завершена.
Регистрируя штрихкоды покупок SOKOLOV, можно было получать за них бонусные рубли. Эти бонусы можно пожертвовать в пользу детей, проходящих лечение от онкогематологических заболеваний.
Дарите помощь тем, кто в ней нуждается!
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