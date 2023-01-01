Зрители «Маленького Принца» помогут подопечным фонда «Подари жизнь»

Часть средств с продажи билетов на первые в России сеансы анимационного фильма по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери были перечислены в фонд.

Кинокомпания «Вольга» 24 рубля с каждого проданного билета на мультфильм «Маленький Принц» 24 декабря 2015 года направила в пользу подопечных фонда. Анимационный фильм «Маленький принц» — это первая полнометражная экранизация волшебного шедевра Антуана де Сент-Экзюпери. Режиссером картины выступил Марк Осборн, известность которому принесла работа над мультфильмом «Кунг-фу панда». Основных персонажей в российском дубляже озвучили Сергей Гармаш, Екатерина Климова, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Александр Олешко, Игорь Костолевский и Андрей Леонов.

Лента рассказывает о том, что мир был бы невозможен без фантазии и приключений. По крайней мере, в это верит добродушный старик авиатор, по соседству с которым недавно поселилась одна очень педантичная мама со своей прилежной дочкой. Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в котором время на друзей предусмотрено только следующим летом. Однако этот тщательно выстроенный план трещит по швам, когда в жизнь девочки врывается странный сосед с его невероятными рассказами о Маленьком Принце и далеких звездах. Осталось только починить самолет, и в путь! Так начинается большое путешествие девочки — полное опасностей, волшебства, юмора и настоящей дружбы.