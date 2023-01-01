Игрушки для «Коробки храбрости»

Необходимы только новые игрушки. Их размер не должен превышать 15 см в длину и ширину. Желательно, чтобы игрушки были изготовлены из пластика, пластмассы, резины или каучука. Нашим подопечным ни в коем случае нельзя дарить деревянные или плюшевые игрушки.
LEGO и другие конструкторы,
наборы с героями мультфильмов,
Barbie, Enchatimals, Lol и другие куколки,
Hot wheels и другие машинки,
фонарики и брелоки,
любые творческие наборы.
Для подростков:
алмазная мозаика,
картины по номерам,
гравюры сложные,
раскраски-антистресс и гелиевые ручки к ним,
различные головоломки (кубик Рубика и пр.).