Игрушки для «Коробки храбрости»

Список игрушек, которые могут порадовать ребят во время болезненных процедур. Он условный, вы можете расширить его на свое усмотрение. Наши подопечные — обычные дети, они любят все то же, что и их ровесники.

Необходимы только новые игрушки. Их размер не должен превышать 15 см в длину и ширину. Желательно, чтобы игрушки были изготовлены из пластика, пластмассы, резины или каучука. Нашим подопечным ни в коем случае нельзя дарить деревянные или плюшевые игрушки. LEGO и другие конструкторы,

наборы с героями мультфильмов,

Barbie, Enchatimals, Lol и другие куколки,

Hot wheels и другие машинки,

фонарики и брелоки,

любые творческие наборы. Для подростков: алмазная мозаика,

картины по номерам,

гравюры сложные,

раскраски-антистресс и гелиевые ручки к ним,

различные головоломки (кубик Рубика и пр.).