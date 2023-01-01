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Собрать «Коробку храбрости»

Игрушки для «Коробки храбрости»

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Список игрушек, которые могут порадовать ребят во время болезненных процедур. Он условный, вы можете расширить его на свое усмотрение. Наши подопечные — обычные дети, они любят все то же, что и их ровесники.

Необходимы только новые игрушки. Их размер не должен превышать 15 см в длину и ширину. Желательно, чтобы игрушки были изготовлены из пластика, пластмассы, резины или каучука. Нашим подопечным ни в коем случае нельзя дарить деревянные или плюшевые игрушки.

  • LEGO и другие конструкторы,

  • наборы с героями мультфильмов,

  • Barbie, Enchatimals, Lol и другие куколки,

  • Hot wheels и другие машинки,

  • фонарики и брелоки,

  • любые творческие наборы.

Для подростков:

  • алмазная мозаика,

  • картины по номерам,

  • гравюры сложные,

  • раскраски-антистресс и гелиевые ручки к ним,

  • различные головоломки (кубик Рубика и пр.).

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