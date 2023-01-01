Спортивное мероприятие

Что такое благотворительное мероприятие? Это возможность не просто продемонстрировать спортивные достижения, но и сделать доброе дело!

Забег, футбольный турнир, танцевальный марафон, фитнес-занятия, соревнования по плаванию — все это может стать поводом собрать средства для помощи детям. Формат мероприятия может быть совсем разным и можно не ограничивать свою фантазию! Как это сделать? Достаточно пригласить участников и предложить им сделать пожертвования в фонд в качестве регистрационного взноса!



Зачем это нужно?

это возможность на один день забыть о скучных формальностях и повеселиться с коллегами

это возможность добавить в повседневность немного яркости и веселья

это поддержка, которую вы можете подарить

это удовольствие и положительные эмоции от добрых дел

это повод найти друзей!



Могут ли подключиться юридические лица?

Компании тоже могут присоединиться к спортивной инициативе: такое мероприятие можно организовать не только для друзей, но и для сотрудников. А фитнес-клуб всегда может порадовать своих спортсменов возможностью позаниматься с пользой для детей!