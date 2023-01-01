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благотворительный фонд

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Спортивное мероприятие

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Что такое благотворительное мероприятие? Это возможность не просто продемонстрировать спортивные достижения, но и сделать доброе дело!

Начать свою кампанию по сбору средств

Перейти на платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"»

Забег, футбольный турнир, танцевальный марафон, фитнес-занятия, соревнования по плаванию — все это может стать поводом собрать средства для помощи детям. Формат мероприятия может быть совсем разным и можно не ограничивать свою фантазию! Как это сделать? Достаточно пригласить участников и предложить им сделать пожертвования в фонд в качестве регистрационного взноса!


Зачем это нужно?

  • это возможность на один день забыть о скучных формальностях и повеселиться с коллегами

  • это возможность добавить в повседневность немного яркости и веселья

  • это поддержка, которую вы можете подарить

  • это удовольствие и положительные эмоции от добрых дел

  • это повод найти друзей!


Могут ли подключиться юридические лица?

Компании тоже могут присоединиться к спортивной инициативе: такое мероприятие можно организовать не только для друзей, но и для сотрудников. А фитнес-клуб всегда может порадовать своих спортсменов возможностью позаниматься с пользой для детей!

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Татьяна Хазбулатова,
специалист по волонтерскому фандрайзингу

+7 925 213 92 55,
vf@podari-zhizn.ru

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