Спортивное мероприятие

Начать свою кампанию по сбору средств
Перейти на платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"»
Забег, футбольный турнир, танцевальный марафон, фитнес-занятия, соревнования по плаванию — все это может стать поводом собрать средства для помощи детям. Формат мероприятия может быть совсем разным и можно не ограничивать свою фантазию! Как это сделать? Достаточно пригласить участников и предложить им сделать пожертвования в фонд в качестве регистрационного взноса!
Зачем это нужно?
это возможность на один день забыть о скучных формальностях и повеселиться с коллегами
это возможность добавить в повседневность немного яркости и веселья
это поддержка, которую вы можете подарить
это удовольствие и положительные эмоции от добрых дел
это повод найти друзей!
Могут ли подключиться юридические лица?
Компании тоже могут присоединиться к спортивной инициативе: такое мероприятие можно организовать не только для друзей, но и для сотрудников. А фитнес-клуб всегда может порадовать своих спортсменов возможностью позаниматься с пользой для детей!
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Татьяна Хазбулатова,
специалист по волонтерскому фандрайзингу
+7 925 213 92 55,
vf@podari-zhizn.ru