В дружеской компании

Создать свое событие по сбору средств
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Идеи для событий
Благотворительный день рождения
Вы заранее объявляете своим друзьям, что в качестве подарка ждете взнос на благотворительные нужды. Пусть приходят на вечеринку с конвертами вместо коробок. Скорее всего, это будет лучший день рождения в вашей жизни.
Гараж-сейл
Договоритесь с друзьями и назначьте дату «гаражной распродажи». Наверняка в вашем шкафу завалялись прекрасные вещи, которые вам не подошли, а других могут порадовать. Веселая вечеринка с примерками позволит вам приобрести обновки по сходной цене, а детям — получить необходимые средства на лечение.
Спортивное мероприятие
Если вы с друзьями занимаетесь спортом, договоритесь в своем фитнес-клубе о дне благотворительных стартов. Покажите свои умения, весело проведите время и соберите деньги для больных детей.
Идей может быть бесконечно много. Придумывайте и реализовывайте!
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Татьяна Хазбулатова,
специалист по волонтерскому фандрайзингу
+7 925 213 92 55,
vf@podari-zhizn.ru