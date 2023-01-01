В дружеской компании

Всю жизнь мечтали избавиться от купленного в непонятном порыве платья? Давно хотите похудеть на спор или мечтаете явиться на праздник в шлеме Локи? Вы можете сделать все это с пользой для детей.

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Идеи для событий Благотворительный день рождения Вы заранее объявляете своим друзьям, что в качестве подарка ждете взнос на благотворительные нужды. Пусть приходят на вечеринку с конвертами вместо коробок. Скорее всего, это будет лучший день рождения в вашей жизни. Гараж-сейл Договоритесь с друзьями и назначьте дату «гаражной распродажи». Наверняка в вашем шкафу завалялись прекрасные вещи, которые вам не подошли, а других могут порадовать. Веселая вечеринка с примерками позволит вам приобрести обновки по сходной цене, а детям — получить необходимые средства на лечение. Спортивное мероприятие Если вы с друзьями занимаетесь спортом, договоритесь в своем фитнес-клубе о дне благотворительных стартов. Покажите свои умения, весело проведите время и соберите деньги для больных детей.

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Идей может быть бесконечно много. Придумывайте и реализовывайте!