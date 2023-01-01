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благотворительный фонд

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В дружеской компании

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Всю жизнь мечтали избавиться от купленного в непонятном порыве платья? Давно хотите похудеть на спор или мечтаете явиться на праздник в шлеме Локи? Вы можете сделать все это с пользой для детей.

Создать свое событие по сбору средств

Перейти на платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"»

Идеи для событий

Благотворительный день рождения

Вы заранее объявляете своим друзьям, что в качестве подарка ждете взнос на благотворительные нужды. Пусть приходят на вечеринку с конвертами вместо коробок. Скорее всего, это будет лучший день рождения в вашей жизни.

Гараж-сейл

Договоритесь с друзьями и назначьте дату «гаражной распродажи». Наверняка в вашем шкафу завалялись прекрасные вещи, которые вам не подошли, а других могут порадовать. Веселая вечеринка с примерками позволит вам приобрести обновки по сходной цене, а детям — получить необходимые средства на лечение.

Спортивное мероприятие

Если вы с друзьями занимаетесь спортом, договоритесь в своем фитнес-клубе о дне благотворительных стартов. Покажите свои умения, весело проведите время и соберите деньги для больных детей.

Все идеи

Идей может быть бесконечно много. Придумывайте и реализовывайте!

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Татьяна Хазбулатова,
специалист по волонтерскому фандрайзингу

+7 925 213 92 55,
vf@podari-zhizn.ru

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