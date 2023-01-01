В школе, институте или университете

Создать свое событие по сбору средств
Перейти на платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"»
Предложите тем, кто с вами учится, организовать мероприятие по сбору средств для подопечных фонда «Подари жизнь». Придумайте свою идею или воспользуйтесь идеями ниже, пригласите друзей, которые помогут вам в организации, согласуйте с преподавателями и руководством. Распределите роли: кто-то будет казначеем, кто-то пиарщиком, а кто-то — дизайнером «рекламных материалов». Мы уверены, у вас все получится. Но если будут вопросы, звоните нам!
Идеи для событий
«Джинсовый день»
Школьники будут рады на один день избавиться от формы, но каждый, кто хочет прийти в джинсах, должен внести заранее определенную сумму, которая пойдет на благотворительные нужды.
Спортивные соревнования
Волейбольный или баскетбольный турнир, соревнования по бегу тоже могут помочь в сборе средств. Каждый участник и зритель вносит вступительный взнос и... Вперед, за медалями!
Дискотека
И пусть входной билет на нее будет платным. Почему бы не организовать тематическую вечеринку, когда каждый участник должен приготовить костюм определенной эпохи. Или стать персонажем любимого фильма.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Татьяна Хазбулатова,
специалист по волонтерскому фандрайзингу
+7 925 213 92 55,
vf@podari-zhizn.ru