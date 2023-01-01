В школе, институте или университете

Настрадались в школьной форме? Любите танцевать? Лучше всех катаетесь на роликах? Все это может принести пользу детям.

Предложите тем, кто с вами учится, организовать мероприятие по сбору средств для подопечных фонда «Подари жизнь». Придумайте свою идею или воспользуйтесь идеями ниже, пригласите друзей, которые помогут вам в организации, согласуйте с преподавателями и руководством. Распределите роли: кто-то будет казначеем, кто-то пиарщиком, а кто-то — дизайнером «рекламных материалов». Мы уверены, у вас все получится. Но если будут вопросы, звоните нам!