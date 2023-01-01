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благотворительный фонд

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В школе, институте или университете

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Настрадались в школьной форме? Любите танцевать? Лучше всех катаетесь на роликах? Все это может принести пользу детям.

Создать свое событие по сбору средств

Перейти на платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"»

Предложите тем, кто с вами учится, организовать мероприятие по сбору средств для подопечных фонда «Подари жизнь». Придумайте свою идею или воспользуйтесь идеями ниже, пригласите друзей, которые помогут вам в организации, согласуйте с преподавателями и руководством. Распределите роли: кто-то будет казначеем, кто-то пиарщиком, а кто-то — дизайнером «рекламных материалов». Мы уверены, у вас все получится. Но если будут вопросы, звоните нам!

Идеи для событий

«Джинсовый день»

Школьники будут рады на один день избавиться от формы, но каждый, кто хочет прийти в джинсах, должен внести заранее определенную сумму, которая пойдет на благотворительные нужды.

Спортивные соревнования

Волейбольный или баскетбольный турнир, соревнования по бегу тоже могут помочь в сборе средств. Каждый участник и зритель вносит вступительный взнос и... Вперед, за медалями!

Дискотека

И пусть входной билет на нее будет платным. Почему бы не организовать тематическую вечеринку, когда каждый участник должен приготовить костюм определенной эпохи. Или стать персонажем любимого фильма.

Все идеи

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Татьяна Хазбулатова,
специалист по волонтерскому фандрайзингу

+7 925 213 92 55,
vf@podari-zhizn.ru

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