Сбор завершен
|Диагноз
|Первичный иммунодефицит, аутовоспалительный синдром
|Город
|д. Ломь, Пермский край
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
13.01.2022
Геля едет домой! Это очень радостное и долгожданное событие.
10.11.2021
Все стабильно, продолжается плановая терапия.
15.09.2021
Трансплантированная почка в порядке. Ангелина в стабильном состоянии, но, возможно, придется возобновить противовирусную терапию.
Ваша помощь Геле
01.09.21
|4 000 ₽
01.09.21
|100 ₽
01.09.21
|5 000 ₽
01.09.21
|1 000 ₽
01.09.21
|М*******ч М.
|220 000 ₽
Статьи об Ангелине
19.11.2020
Пересадка почки и костного мозга. А Геля и не думает грустить
Ангелине предстоит не только ТКМ, но и пересадка почки. А также ей нужно лекарство, без которого нет смысла все это начинать.