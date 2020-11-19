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Ангелина Гаппасова

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит, аутовоспалительный синдром
Городд. Ломь, Пермский край
Возраст13 лет
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У Гели очень редкое генетическое заболевание, влияющее на работу иммунной системы. Лечение продолжается, позади остались ТКМ и пересадка почки.

Ход лечения

13.01.2022

Геля едет домой! Это очень радостное и долгожданное событие.

10.11.2021

Все стабильно, продолжается плановая терапия.

15.09.2021

Трансплантированная почка в порядке. Ангелина в стабильном состоянии, но, возможно, придется возобновить противовирусную терапию.

Весь ход лечения

Ваша помощь Геле

01.09.21
4 000 ₽
01.09.21
100 ₽
01.09.21
5 000 ₽
01.09.21
1 000 ₽
01.09.21
М*******ч М.220 000 ₽
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Статьи об Ангелине

19.11.2020

Пересадка почки и костного мозга. А Геля и не думает грустить

Ангелине предстоит не только ТКМ, но и пересадка почки. А также ей нужно лекарство, без которого нет смысла все это начинать.

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