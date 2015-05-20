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Маша Ильина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Тверь
Возраст11 лет
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У Маши рецидив лейкоза, она проходит химиотерапию. Чтобы защитить организм от инфекций в это непростое время, девочке (и ее товарищам по больничному отделению) нужны препараты — от иммуноглобулинов до противогрибковых лекарств.

Ход лечения

17.05.2021

У Маши все хорошо, поддерживающая терапия идет по плану. К Маше приходят домой учителя, занимается с удовольствием, потихонечку догоняет класс. На проверку в РДКБ девочку ждут ориентировочно в конце июня.

08.04.2021

Маша перешла в НМИЦ ДГОИ на облучение, чувствует себя хорошо, все проходит планово.

14.02.2021

Маша проходит противорецидивный курс, все планово, температура нормальная, но есть грибковые проблемы. Планируется лучевая терапия.

Весь ход лечения

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Статьи о Маше

20.05.2015

Я сама!

Маше нужен целый список лекарств, которые помогут ей быстрее поправиться. Главная проблема в том, что они не зарегистрированы в России.

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