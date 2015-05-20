У Маши рецидив лейкоза, она проходит химиотерапию. Чтобы защитить организм от инфекций в это непростое время, девочке (и ее товарищам по больничному отделению) нужны препараты — от иммуноглобулинов до противогрибковых лекарств.

Ход лечения 17.05.2021 У Маши все хорошо, поддерживающая терапия идет по плану. К Маше приходят домой учителя, занимается с удовольствием, потихонечку догоняет класс. На проверку в РДКБ девочку ждут ориентировочно в конце июня. 08.04.2021 Маша перешла в НМИЦ ДГОИ на облучение, чувствует себя хорошо, все проходит планово. 14.02.2021 Маша проходит противорецидивный курс, все планово, температура нормальная, но есть грибковые проблемы. Планируется лучевая терапия. Весь ход лечения