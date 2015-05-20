Ход лечения
17.05.2021
У Маши все хорошо, поддерживающая терапия идет по плану. К Маше приходят домой учителя, занимается с удовольствием, потихонечку догоняет класс. На проверку в РДКБ девочку ждут ориентировочно в конце июня.
08.04.2021
Маша перешла в НМИЦ ДГОИ на облучение, чувствует себя хорошо, все проходит планово.
14.02.2021
Маша проходит противорецидивный курс, все планово, температура нормальная, но есть грибковые проблемы. Планируется лучевая терапия.
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Статьи о Маше
Я сама!
Маше нужен целый список лекарств, которые помогут ей быстрее поправиться. Главная проблема в том, что они не зарегистрированы в России.