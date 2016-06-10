Большое горе. Умер Гриша Барладым. Уже взрослый: 19 лет.

Гришу мы знали и помогали ему с очень давних пор. Он впервые заболел еще в 2015 году. Долгое лечение, трансплантация костного мозга. В 2018 году еще одна трансплантация: появились признаки начинающегося рецидива. А через три с половиной года… еще один рецидив, болезнь трансформировалась в лейкоз. Гриша поступил в Боткинскую больницу, намечалась очередная трансплантация в Институте имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге, уже даже удалось найти донора. Но на фоне рецидива развились очень тяжелые инфекционные осложнения, и вскоре все было кончено.

В эти годы была не только болезнь. Гриша учился, сдавал экзамены, переехал в Москву. И очень надеялся на то, что перед ним долгая и прекрасная жизнь.

Светлая память. Сил прекрасным Гришиным родным.