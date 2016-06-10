|Диагноз
|Миелодиспластический синдром
|Город
|г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО
|Дата смерти
|19.04.2022
Ход лечения
20.04.2022
Большое горе. Умер Гриша Барладым. Уже взрослый: 19 лет.
Гришу мы знали и помогали ему с очень давних пор. Он впервые заболел еще в 2015 году. Долгое лечение, трансплантация костного мозга. В 2018 году еще одна трансплантация: появились признаки начинающегося рецидива. А через три с половиной года… еще один рецидив, болезнь трансформировалась в лейкоз. Гриша поступил в Боткинскую больницу, намечалась очередная трансплантация в Институте имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге, уже даже удалось найти донора. Но на фоне рецидива развились очень тяжелые инфекционные осложнения, и вскоре все было кончено.
В эти годы была не только болезнь. Гриша учился, сдавал экзамены, переехал в Москву. И очень надеялся на то, что перед ним долгая и прекрасная жизнь.
Светлая память. Сил прекрасным Гришиным родным.
15.07.2016
Гриша почти справился со своими инфекционными проблемами, и его впервые отпустили домой! Правда, пока всего на месяц.
10.06.2016
У Гриши остаются вирусные осложнения, поэтому мальчик продолжает получать терапию «Фоскавиром». Трансплантат функционирует.
Статьи о Грише
Я просто хочу поднять настроение ребятам
Наш бывший подопечный Гриша Барладым прославился тем, что во времена всеобщего онлайна придумывал игры для ребят в больнице. И продолжает это делать.
А я мог бы нарисовать лучше!
Сказал Гриша Барладым, рассматривая чей-то рисунок. А потом присмотрелся, и понял, что это его давнишняя работа. Сегодня у Гриши онлайн-выставка.