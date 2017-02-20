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Мелисса Попа

Сбор завершен
ДиагнозРабдомиосаркома альвеолярная
Городг. Кишинев (Молдова)
Возраст9 лет
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Ход лечения

14.06.2017

Признаков опухоли нет. Мелисса выписана.

25.05.2017

Мелисса была выписана 19 мая на восстановление. С 26 мая планируется проведение 12-го курса химиотерапии, после которого будет проведено обследование для решения вопроса об окончании специального лечения.

15.05.2017

Мелисса получила очередной курс химиотерапии с 24 по 28 апреля, сейчас идет период восстановления. К сожалению, ход лечения осложняется гепатитом, работу печени не удается полностью восстановить перед очередным курсом.

Весь ход лечения

Статьи о Мелиссе

20.02.2017

Мелисса, маленькая актриса

Двухлетняя Мелисса лечится от рабдомиосаркомы в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина. Девочка приехала в Москву из Кишинева, поэтому все лечение для нее полностью платное.

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