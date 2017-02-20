Ход лечения
14.06.2017
Признаков опухоли нет. Мелисса выписана.
25.05.2017
Мелисса была выписана 19 мая на восстановление. С 26 мая планируется проведение 12-го курса химиотерапии, после которого будет проведено обследование для решения вопроса об окончании специального лечения.
15.05.2017
Мелисса получила очередной курс химиотерапии с 24 по 28 апреля, сейчас идет период восстановления. К сожалению, ход лечения осложняется гепатитом, работу печени не удается полностью восстановить перед очередным курсом.
Статьи о Мелиссе
Мелисса, маленькая актриса
Двухлетняя Мелисса лечится от рабдомиосаркомы в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина. Девочка приехала в Москву из Кишинева, поэтому все лечение для нее полностью платное.