07.10.2021 У Полины все хорошо, она стала героиней нашего очередного подкаста.

01.12.2017 Полина после очередной госпитализации уехала домой, на этот раз девушка будет дома до января.

30.10.2017 Полину выписывают на перерыв в лечении. Есть улучшения: удалось отчасти набрать вес и справиться с желудочно-кишечной РТПХ. Через две недели - обратно в стационар кратковременного лечения.

03.10.2017 Все еще сохраняются боли в суставах и костях, хроническая РТПХ с поражением желудка. Получает терапию.

04.09.2017 Проблемы более или менее те же самые, одна из самых существенных состоит в отсутствии аппетита и невозможности набрать вес. Цитомегаловирусная инфекция глаз, к счастью, проходит.

02.08.2017 Самочувствие страдает из-за поражения суставов (артрита), введен препарат «Актемра». Полина принимает лекарства для улучшения функции костного мозга. Продолжается лечение вирусной инфекции глаз.

11.07.2017 Из проблем остаются нутритивная недостаточность (назначен прием витаминов), цитомегаловирусная инфекция с поражением глаз, РТПХ. Также назначен антибиотик.

21.06.2017 Состояние Полины с некоторым улучшением: лучше питание, меньше цитомегаловирусная инфекция, не так сильно болят колени. Но часть проблем по-прежнему сохраняется.

05.06.2017 Полина жалуется на головную боль и боль и коленях. Из других проблем - остается вирусное поражение сетчатки (ЦМВ-ретинит).

10.05.2017 Химеризм хороший. Из проблем есть желудочно-кишечные симптомы, потеря аппетита, тошнота, возможно, связанные с реактивацией РТПХ. Кроме того, было выявлено вирусное поражение глаз, поэтому Полине введены противовирусные лекарства.

10.04.2017 У Полины улучшение по РТПХ и питанию, но остаются проблемы: недостаточное функционирование костного мозга, вирусная инфекция. Также есть подозрение на ухудшение химеризма.

15.03.2017 Cостояние Полины стабильное, но есть острая РТПХ с поражением желудка. Продолжена иммуносупрессивная терапия. По инфекциям - улучшение.

06.03.2017 Показатели крови пока низковаты (возможно, это связано с вирусной инфекцией). Полина неважно себя чувствует из-за тошноты, но, однако, приняла участие в фотосессии.

01.02.2017 Состояние стабильное, донорский костный мозг функционирует. Скоро можно будет переводиться из круглосуточного стационара в пансионат.

10.01.2017 Прошло десять дней после трансплантации. Состояние стабильное, но нужно внутривенное питание, так как обычное питание пока затруднено. Отмечаются первые признаки приживления донорского костного мозга.

26.12.2016 Мы закрываем сбор средств для Полины. Вчера зрителями телеканала НТВ на лечение девушки было перечислено 2 837 827 рублей. Спасибо!

25.12.2016 Сегодня на телеканале НТВ про Полину вышел сюжет.

24.12.2016 У Полины апластическая анемия, диагноз ей поставили весной, когда после перенесенной простуды на теле девушки появилась странная сыпь. Полину направили на лечение в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева.

К сожалению, на стандартную при этом диагнозе терапию лекарством «Атгам» организм не ответил, поэтому сейчас единственным эффективным методом лечения для Полины является трансплантация костного мозга. Среди родственников девушки подходящего донора нет, поэтому его пришлось искать в международном регистре, это процедура стоит 1 725 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Полины.