Ход лечения
05.04.2017
Соня в ремиссии. Признаков РТПХ нет. Девочка получила лечение от цитомегаловирусной инфекции. Сейчас анализы, и если все хорошо, то Соню планируют выписать домой.
06.03.2017
Соню перевели в отделение. У девочки улучшение, хотя лейкоциты пока повышены и не полностью побежден цитомегаловирус. Терапия продолжается. Соня в боксе с подружкой лепит из пластилина, играет в куклы.
13.02.2017
Соне стало лучше, инфекционные и иммунные проблемы постепенно разрешались. Но несколько дней назад снова было ухудшение, поэтому пока девочка остается в боксированном отделении трансплантации.
Статьи о Соне
Лекарство для Сони и Егора
В отделении трансплантации костного мозга РДКБ от острого миелобластного лейкоза лечатся четырехлетние Егор Покатилов и Соня Суханова. Они нуждаются в зарубежном противогрибковом препарате «Амфо-моронал».