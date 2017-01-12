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Соня Суханова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городг. Пермь
Возраст11 лет
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Ход лечения

05.04.2017

Соня в ремиссии. Признаков РТПХ нет. Девочка получила лечение от цитомегаловирусной инфекции. Сейчас анализы, и если все хорошо, то Соню планируют выписать домой.

06.03.2017

Соню перевели в отделение. У девочки улучшение, хотя лейкоциты пока повышены и не полностью побежден цитомегаловирус. Терапия продолжается. Соня в боксе с подружкой лепит из пластилина, играет в куклы.

13.02.2017

Соне стало лучше, инфекционные и иммунные проблемы постепенно разрешались. Но несколько дней назад снова было ухудшение, поэтому пока девочка остается в боксированном отделении трансплантации.

Весь ход лечения

Статьи о Соне

12.01.2017

Лекарство для Сони и Егора

В отделении трансплантации костного мозга РДКБ от острого миелобластного лейкоза лечатся четырехлетние Егор Покатилов и Соня Суханова. Они нуждаются в зарубежном противогрибковом препарате «Амфо-моронал».

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