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Павел Гранкин

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильная ангиофиброма носоглотки
Городг. Барнаул
Возраст22 года
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Ход лечения

30.01.2017

Мы закрываем сбор средств для Паши, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Паша прооперирован и выписан. Все неплохо, нужно только ухаживать за полостью носа и носоглоткой. Через 3 месяца ему предстоит контрольное обследование и консультация в НИИ нейрохирургии.

19.01.2017

Первые признаки болезни Паша заметил у себя осенью: стал плохо дышать нос, периодически оттуда текла кровь, а потом вообще начались серьезные проблемы с дыханием. Диагноз удалось поставить в ходе МРТ. На лечение мальчик приехал в Москву, в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, где в скором времени ему должны провести операцию по удалению новообразования. Такая операция в квоту не входит, и сейчас, чтобы оплатить лечение Паши, семье необходимо 480 000 рублей. В рамках проекта «Помощь гражданам России, которым не удалось получить квоту на лечение» мы объявляем сбор средств для мальчика.

Статьи о Паше

19.01.2017

Снова начать дышать

15-летний Павел Гранкин настоящий фанат футбола, подающий надежды форвард, мечта любого тренера. Но уже больше года юноша не занимается спортом: сначала в семье были финансовые проблемы, а потом Паша заболел.

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