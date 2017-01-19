Первые признаки болезни Паша заметил у себя осенью: стал плохо дышать нос, периодически оттуда текла кровь, а потом вообще начались серьезные проблемы с дыханием. Диагноз удалось поставить в ходе МРТ. На лечение мальчик приехал в Москву, в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, где в скором времени ему должны провести операцию по удалению новообразования. Такая операция в квоту не входит, и сейчас, чтобы оплатить лечение Паши, семье необходимо 480 000 рублей. В рамках проекта «Помощь гражданам России, которым не удалось получить квоту на лечение» мы объявляем сбор средств для мальчика.