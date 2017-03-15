|Диагноз
|Тромбоцитопеническая пурпура
|Город
|п. Ракитное, Белгородская область
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
29.09.2017
Мы закрываем сбор средств для Димы, вся необходимая сумма собрана, спасибо!
В дальнейшем мальчика обещают «подхватить» белгородские фонды, а потом, скорее всего, удастся наладить обеспечение Димы лекарством на льготной основе по месту жительства.
06.09.2017
Дима живет дома, наблюдается у местных врачей. Сейчас у мальчика низкие тромбоциты, поэтому ему нужно продолжить прием «Энплейта». По месту жительства получить препарат у семьи не получилось, поэтому на курс «Энплейта» необходимо собрать 118 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы открываем сбор средств для Димы.
13.04.2017
Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Дима выписан домой, принимать лекарство ему нужно как минимум полгода.
Статьи о Диме
«А что, на велосипеде совсем нельзя?»
Жизнерадостный и шустрый Дима вынужден контролировать каждое свое движение.