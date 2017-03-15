Дима живет дома, наблюдается у местных врачей. Сейчас у мальчика низкие тромбоциты, поэтому ему нужно продолжить прием «Энплейта». По месту жительства получить препарат у семьи не получилось, поэтому на курс «Энплейта» необходимо собрать 118 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы открываем сбор средств для Димы.