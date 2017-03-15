Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Дима Плужников

Сбор завершен
ДиагнозТромбоцитопеническая пурпура
Городп. Ракитное, Белгородская область
Возраст16 лет
Поделиться:

Ход лечения

29.09.2017

Мы закрываем сбор средств для Димы, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

В дальнейшем мальчика обещают «подхватить» белгородские фонды, а потом, скорее всего, удастся наладить обеспечение Димы лекарством на льготной основе по месту жительства.

06.09.2017

Дима живет дома, наблюдается у местных врачей. Сейчас у мальчика низкие тромбоциты, поэтому ему нужно продолжить прием «Энплейта». По месту жительства получить препарат у семьи не получилось, поэтому на курс «Энплейта» необходимо собрать 118 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы открываем сбор средств для Димы.

13.04.2017

Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Дима выписан домой, принимать лекарство ему нужно как минимум полгода.

Весь ход лечения

Статьи о Диме

15.03.2017

«А что, на велосипеде совсем нельзя?»

Жизнерадостный и шустрый Дима вынужден контролировать каждое свое движение.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari