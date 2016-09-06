02.09.2019
Вчера умер Сережа Беленко.
Почти два года у мальчика все было неплохо, он приезжал на плановые проверки, и врачи радовались тому, что болезнь не возвращается. Но нейробластома — очень коварная опухоль, и от рецидива полностью не застрахован никто, особенно если исходно опухоль была очень распространенной. Сережа вернулся в больницу под Новый 2019 год, и вскоре стало ясно, что ситуация очень тяжелая. Последние полгода он находился под опекой паллиативного проекта фонда.
Светлая память рыжеволосому мальчику, любителю супергероев.
Сил близким.
10.05.2017
Сережа выписан, на проверку — в конце июля.
20.04.2017
Трансплантат у Сережи прижился, особых токсических и инфекционных проблем нет, мальчика перевели из трансплантационного отделения обратно в отделение гематологии и химиотерапии, где он получает лечение в амбулаторном режиме.
01.04.2017
Сережа восстаналивается после аутотрансплантации, проведенной 17 марта. Получает препараты для лечения и профилактики инфекций, а также для стимуляции кроветворения.
06.03.2017
Мы закрываем сбор средств для Сережи. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
02.03.2017
Сережа лечится от нейробластомы в Российской детской клинической больнице уже полгода. Позади высокодозная химиотерапия и сложнейшая операция по удалению опухоли, ее надо было отделить от сосудов, идущих к жизненно важным органам. Сейчас мальчик восстановился после операции, и ему нужны лекарства для подготовки к последнему этапу лечения — аутотрансплантации кроветворных клеток. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств на препарат «Треосульфан» для Сережи.
16.02.2017
Сереже была проведена операция по удалению опухоли. Все прошло хорошо, мальчик уже восстановился после операции, теперь ему предстоит аутотрансплантация гемопоэтических стволовых клеток.
26.12.2016
Сережа получает курс химиотерапии, регулярно проводятся переливания крови. Периодически возникают инфекционные проблемы. Ближайший серьезный этап — это полостная операция по удалению опухоли.
06.09.2016
Сережа поступил в отделение гематологии и химиотерапии Российской детской клинической больницы с диагнозом «нейробластома».
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Супергерой хочет домой
Сережа Беленко уже полгода лечится от нейробластомы в РДКБ. Четырехлетнему мальчику необходимы лекарства для подготовки к последнему этапу лечения — аутотрансплантации.