Вчера умер Сережа Беленко.

Почти два года у мальчика все было неплохо, он приезжал на плановые проверки, и врачи радовались тому, что болезнь не возвращается. Но нейробластома — очень коварная опухоль, и от рецидива полностью не застрахован никто, особенно если исходно опухоль была очень распространенной. Сережа вернулся в больницу под Новый 2019 год, и вскоре стало ясно, что ситуация очень тяжелая. Последние полгода он находился под опекой паллиативного проекта фонда.

Светлая память рыжеволосому мальчику, любителю супергероев.

Сил близким.