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Сережа Беленко

Сбор завершен
ДиагнозНейробластома
Городг. Тверь
Дата смерти1.09.2019
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02.09.2019

Вчера умер Сережа Беленко.

Почти два года у мальчика все было неплохо, он приезжал на плановые проверки, и врачи радовались тому, что болезнь не возвращается. Но нейробластома — очень коварная опухоль, и от рецидива полностью не застрахован никто, особенно если исходно опухоль была очень распространенной. Сережа вернулся в больницу под Новый 2019 год, и вскоре стало ясно, что ситуация очень тяжелая. Последние полгода он находился под опекой паллиативного проекта фонда.

Светлая память рыжеволосому мальчику, любителю супергероев.

Сил близким.

10.05.2017

Сережа выписан, на проверку — в конце июля.

20.04.2017

Трансплантат у Сережи прижился, особых токсических и инфекционных проблем нет, мальчика перевели из трансплантационного отделения обратно в отделение гематологии и химиотерапии, где он получает лечение в амбулаторном режиме.

01.04.2017

Сережа восстаналивается после аутотрансплантации, проведенной 17 марта. Получает препараты для лечения и профилактики инфекций, а также для стимуляции кроветворения.

06.03.2017

Мы закрываем сбор средств для Сережи. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

02.03.2017

Сережа лечится от нейробластомы в Российской детской клинической больнице уже полгода. Позади высокодозная химиотерапия и сложнейшая операция по удалению опухоли, ее надо было отделить от сосудов, идущих к жизненно важным органам. Сейчас мальчик восстановился после операции, и ему нужны лекарства для подготовки к последнему этапу лечения — аутотрансплантации кроветворных клеток. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств на препарат «Треосульфан» для Сережи.

16.02.2017

Сереже была проведена операция по удалению опухоли. Все прошло хорошо, мальчик уже восстановился после операции, теперь ему предстоит аутотрансплантация гемопоэтических стволовых клеток.

26.12.2016

Сережа получает курс химиотерапии, регулярно проводятся переливания крови. Периодически возникают инфекционные проблемы. Ближайший серьезный этап — это полостная операция по удалению опухоли.

06.09.2016

Сережа поступил в отделение гематологии и химиотерапии Российской детской клинической больницы с диагнозом «нейробластома».

Статьи о Сереже

2.03.2017

Супергерой хочет домой

Сережа Беленко уже полгода лечится от нейробластомы в РДКБ. Четырехлетнему мальчику необходимы лекарства для подготовки к последнему этапу лечения — аутотрансплантации.

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