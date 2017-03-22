В 2013 году у Саши появились боли в ногах, сыпь на коже и беспричинная температура. Но правильный диагноз удалось поставить только спустя полгода в Москве, в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. У мальчика аутовоспалительный синдром, разновидность первичного иммунодефицита, и — как следствие этого заболевания — юношеский артрит. Врачами Центра удалось подобрать терапию, Саша вынужден регулярно получать введения иммунопрепарата «Иларис». Саша приехал в Центр на введение очередного курса лекарства, на него необходимо 585 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства»мы объявляем сбор средств для мальчика.