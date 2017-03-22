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Саша Костенко

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит, юношеский артрит
Городст. Староминская, Краснодарский край
Возраст17 лет
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Ход лечения

29.03.2017

Мы закрываем сбор средств для Саши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Саша в стабильном состоянии, будет приезжать в клинику для введений лекарства.

22.03.2017

В 2013 году у Саши появились боли в ногах, сыпь на коже и беспричинная температура. Но правильный диагноз удалось поставить только спустя полгода в Москве, в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. У мальчика аутовоспалительный синдром, разновидность первичного иммунодефицита, и — как следствие этого заболевания — юношеский артрит. Врачами Центра удалось подобрать терапию, Саша вынужден регулярно получать введения иммунопрепарата «Иларис». Саша приехал в Центр на введение очередного курса лекарства, на него необходимо 585 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства»мы объявляем сбор средств для мальчика.

Статьи о Саше

22.03.2017

Друзья не оставят в беде

У десятилетнего Саши Костенко первичный иммунодефицит, аутовоспалительный синдром Макла-Уэльса в сочетании с артритом. Чтобы он мог жить нормальной жизнью, ему необходим иммунопрепарат «Иларис».

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