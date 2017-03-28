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Дарёна Липина

Сбор завершен
Диагнозапластическая анемия
Городг. Пермь
Возраст10 лет
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Ход лечения

25.05.2017

Дарену выписали домой. Теперь впереди проверки.

05.05.2017

Два месяца после «Атгама». Пепреливания пока еще нужны, хотя есть частичный ответ в виде нарастания уровня лейкоцитов крови, появления ретикулоцитов (незрелых эритроцитов). Регулярно получает «Энплейт», чтобы стимулировать и рост тромбоцитов. Дарена живет на квартире, катается на самокате, очень жизнерадостна.

04.04.2017

Мы закрываем сбор средств для Дарёны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ответа на лечение «Атгамом» пока нет, но переливаний уже нужно меньше. Дарена в прекрасном настроении и радуется, что можно гулять на улице.

Весь ход лечения

Статьи о Дарёне

28.03.2017

История сказочной Дарёны и храброй Аделии

Дарёна и Аделия лечатся в Российской детской клинической больнице. У девочек разные диагнозы и разное лечение, но осложнения оказались одинаковыми.

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