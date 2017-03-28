Ход лечения
25.05.2017
Дарену выписали домой. Теперь впереди проверки.
05.05.2017
Два месяца после «Атгама». Пепреливания пока еще нужны, хотя есть частичный ответ в виде нарастания уровня лейкоцитов крови, появления ретикулоцитов (незрелых эритроцитов). Регулярно получает «Энплейт», чтобы стимулировать и рост тромбоцитов. Дарена живет на квартире, катается на самокате, очень жизнерадостна.
04.04.2017
Мы закрываем сбор средств для Дарёны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Ответа на лечение «Атгамом» пока нет, но переливаний уже нужно меньше. Дарена в прекрасном настроении и радуется, что можно гулять на улице.
Статьи о Дарёне
История сказочной Дарёны и храброй Аделии
Дарёна и Аделия лечатся в Российской детской клинической больнице. У девочек разные диагнозы и разное лечение, но осложнения оказались одинаковыми.