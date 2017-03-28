Мы закрываем сбор средств для Дарёны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ответа на лечение «Атгамом» пока нет, но переливаний уже нужно меньше. Дарена в прекрасном настроении и радуется, что можно гулять на улице.