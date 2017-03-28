Ход лечения
08.06.2017
Аделя получила все блоки химиотерапии. Сейчас идет период восстановления. Самочувствие улучшается. Энтероколит купирован. Девочку ждет контрольное обследование, а затем выписка домой.
05.05.2017
У Адели остался последний, пятый, блок химиотерапии, пункция запланирована на 10 мая. После восстановления девочку выпишут домой.
04.04.2017
Мы закрываем сбор средств для Аделии. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Статьи об Аделии
История сказочной Дарёны и храброй Аделии
Дарёна и Аделия лечатся в Российской детской клинической больнице. У девочек разные диагнозы и разное лечение, но осложнения оказались одинаковыми.