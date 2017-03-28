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Аделия Ахметшина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый промиелоцитарный лейкоз
Городг. Южно-Сахалинск
Возраст7 лет
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Ход лечения

08.06.2017

Аделя получила все блоки химиотерапии. Сейчас идет период восстановления. Самочувствие улучшается. Энтероколит купирован. Девочку ждет контрольное обследование, а затем выписка домой.

05.05.2017

У Адели остался последний, пятый, блок химиотерапии, пункция запланирована на 10 мая. После восстановления девочку выпишут домой.

04.04.2017

Мы закрываем сбор средств для Аделии. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

Статьи об Аделии

28.03.2017

История сказочной Дарёны и храброй Аделии

Дарёна и Аделия лечатся в Российской детской клинической больнице. У девочек разные диагнозы и разное лечение, но осложнения оказались одинаковыми.

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