|Диагноз
|Первичный иммунодефицит
|Город
|г. Лобня, Московская область
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
12.04.2017
Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Состояние Артема стабильное, он выписан домой, на проверку приедет в мае.
04.04.2017
У Артема первичный иммунодефицит. Летом прошлого года его стали беспокоить частые подъемы температуры, головные боли, сейчас мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. На данный момент Артему в качестве основного лекарства терапии необходим препарат «Иларис». На курс нужно 584 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для мальчика.
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