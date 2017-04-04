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Артем Нелепа

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
Городг. Лобня, Московская область
Возраст11 лет
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Ход лечения

12.04.2017

Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Состояние Артема стабильное, он выписан домой, на проверку приедет в мае.

04.04.2017

У Артема первичный иммунодефицит. Летом прошлого года его стали беспокоить частые подъемы температуры, головные боли, сейчас мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. На данный момент Артему в качестве основного лекарства терапии необходим препарат «Иларис». На курс нужно 584 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для мальчика.

Статьи об Артеме

12.04.2017

Болезнь атакует, но Артем не сдается

У Артема Нелепы первичный иммунодефицит. От постоянных приступов ангины, которые провоцируют болезнь, мальчика спас иммунопрепарат «Иларис».

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