У Артема первичный иммунодефицит. Летом прошлого года его стали беспокоить частые подъемы температуры, головные боли, сейчас мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. На данный момент Артему в качестве основного лекарства терапии необходим препарат «Иларис». На курс нужно 584 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для мальчика.