Амина лечится в Российской детской клинической больнице от острого миелобластного лейкоза. Девочка уже перенесла трансплантацию костного мозга от папы, но трансплантат не прижился, поэтому Амине необходима повторная пересадка, донором на этот раз станет мама девочки.

Сейчас Амина и еще несколько пациентов отделения гематологии и химиотерапии и отделения трансплантации костного мозга РДКБ для профилактики инфекционных осложнений нуждаются в антибиотике «Колистин». Общая сумма потребности составляет 490 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Амины и других пациентов.