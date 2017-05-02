|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|с. Хамаматюрт, Респ. Дагестан
|Дата смерти
|25.11.2017
26.11.2017
Вчера не стало маленькой Амины Гучуковой.
Во время лечения Амины много раз казалось, что у девочки практически нет шансов. Но много раз казалось и другое: что все же возможно чудо. Ведь Амина даже в самых сложных ситуациях восстанавливалась и даже неплохо себя чувствовала. Очень много людей принимало участие в судьбе Амины: не только родные и близкие, но и благотворители, и доноры. Малышка постоянно получала необходимую помощь. Врачи делали все возможное. Но и их возможности не бесконечны: было проведено три (!) трансплантации, и все три закончились неудачно.
Светлая память, сил родителям.
15.11.2017
Трансплантацию Амине провели 1 ноября. К сожалению, возникла проблема: Амина очень тяжело перенесла лучевую терапию, которая ей необходима по протоколу трансплантации (год назад была та же беда), и сейчас девочка должна находиться в реанимации вплоть до купирования осложнений. Трансплантат пока не функционирует, но время для его восстановления еще есть. Амина в ремиссии.
12.09.2017
Амина по-прежнему в боксе отделения трансплантации, не восстанавливается, третья трансплантация предварительно запланирована на октябрь 2017 г. Однако даже в боксе Амина не унывает — быстро взрослеет, общается с окружающими, играет с любимой куклой.
14.07.2017
Амина по прежнему в боксе отделения трансплантации. Повторная пересадка, как и первая, оказалась не слишком удачной: во время первой трансплантации (от мамы) донорский костный мозг не прижился, а после второй трансплантации (от папы) сперва прижился, но потом произошло отторжение. Сейчас у Амины восстанавливается функция собственного костного мозга, и пока это происходит, девочка должна находиться в боксе для профилактики инфекций. Но Амина бодра и активна: ест, играет, бегает по боксу.
09.06.2017
Повторная трансплантация проведена 25 мая. На момент приживления трансплантата активно развивалась кожная РТПХ, девочка получала препарат «Оренсия», с улучшением.
17.05.2017
Мы закрываем сбор средств для Амины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
02.05.2017
Амина лечится в Российской детской клинической больнице от острого миелобластного лейкоза. Девочка уже перенесла трансплантацию костного мозга от папы, но трансплантат не прижился, поэтому Амине необходима повторная пересадка, донором на этот раз станет мама девочки.
Сейчас Амина и еще несколько пациентов отделения гематологии и химиотерапии и отделения трансплантации костного мозга РДКБ для профилактики инфекционных осложнений нуждаются в антибиотике «Колистин». Общая сумма потребности составляет 490 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Амины и других пациентов.
Статьи об Амине
Обыкновенное чудо
Амина Гучукова лечится от острого миелобластного лейкоза. Сейчас она и еще несколько пациентов РДКБ нуждаются в антибиотике «Колистин».