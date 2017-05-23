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Лиза Савва

Сбор завершен
ДиагнозАнемия Фанкони
Городг. Тирасполь (Молдова)
Возраст16 лет
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Ход лечения

11.03.2019

Лиза приезжала на контрольное обследование. Признаков РТПХ нет, отменена иммуносупрессивная терапия. Все хорошо.

08.05.2018

Лиза приезжала на проверку, у неё хорошая функция трансплантата, нет признаков реактивации РТПХ, инфекционных и токсических очагов тоже нет. Девочка уехала домой.

11.07.2017

Лиза с мамой переехали на квартиру в Подмосковье. Девочка хорошо себя чувствует. Анализы в норме. Будет приезжать на проверки.

Весь ход лечения

Статьи о Лизе

23.05.2017

Жить сегодня, жить сейчас

У Лизы Саввы редкое генетическое заболевание: анемия Фанкони. Во всем Приднестровье Лиза одна с таким диагнозом. Только такая уникальность доставляет ей массу хлопот.

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