Ход лечения
11.03.2019
Лиза приезжала на контрольное обследование. Признаков РТПХ нет, отменена иммуносупрессивная терапия. Все хорошо.
08.05.2018
Лиза приезжала на проверку, у неё хорошая функция трансплантата, нет признаков реактивации РТПХ, инфекционных и токсических очагов тоже нет. Девочка уехала домой.
11.07.2017
Лиза с мамой переехали на квартиру в Подмосковье. Девочка хорошо себя чувствует. Анализы в норме. Будет приезжать на проверки.
Статьи о Лизе
Жить сегодня, жить сейчас
У Лизы Саввы редкое генетическое заболевание: анемия Фанкони. Во всем Приднестровье Лиза одна с таким диагнозом. Только такая уникальность доставляет ей массу хлопот.