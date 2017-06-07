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Никита Березников

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
Городг. Нижнекамск, Респ. Татарстан
Возраст18 лет
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Ход лечения

14.07.2017

Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Операция прошла успешно, Никита выписан из стационара. Теперь нужна реабилитация.

07.06.2017

У Никиты остеосаркома бедренной кости, мальчик лечится в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина. Никите уже были проведены несколько блоков химиотерапии и операция по замене поврежденного участка ноги раздвижным эндопротезом (с запасом роста 5 см). Но мальчик вырос, протез исчерпал свои возможности, и сейчас Никита нуждается в повторной операции.

На этот раз ему установят неинвазивный раздвижной эндопротез с запасом роста 7 см, что позволит избавиться от необходимости частой замены протеза в связи с активным взрослением Никиты: длину такого эндопротеза можно регулировать с помощью магнитного поля. Раздвижной эндопротез для Никиты будет стоить 1 672 000 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для мальчика.

Статьи о Никите

27.06.2017

Никита пойдет в шестой класс

Пойдет в прямом смысле: ходить ему поможет современный эндопротез, который установят на месте кости, удаленной из-за опухоли. У Никиты остеосаркома. Он лечится уже четыре года.

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