Ход лечения
14.07.2017
Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Операция прошла успешно, Никита выписан из стационара. Теперь нужна реабилитация.
07.06.2017
У Никиты остеосаркома бедренной кости, мальчик лечится в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина. Никите уже были проведены несколько блоков химиотерапии и операция по замене поврежденного участка ноги раздвижным эндопротезом (с запасом роста 5 см). Но мальчик вырос, протез исчерпал свои возможности, и сейчас Никита нуждается в повторной операции.
На этот раз ему установят неинвазивный раздвижной эндопротез с запасом роста 7 см, что позволит избавиться от необходимости частой замены протеза в связи с активным взрослением Никиты: длину такого эндопротеза можно регулировать с помощью магнитного поля. Раздвижной эндопротез для Никиты будет стоить 1 672 000 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для мальчика.
Статьи о Никите
Никита пойдет в шестой класс
Пойдет в прямом смысле: ходить ему поможет современный эндопротез, который установят на месте кости, удаленной из-за опухоли. У Никиты остеосаркома. Он лечится уже четыре года.