У Никиты остеосаркома бедренной кости, мальчик лечится в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина. Никите уже были проведены несколько блоков химиотерапии и операция по замене поврежденного участка ноги раздвижным эндопротезом (с запасом роста 5 см). Но мальчик вырос, протез исчерпал свои возможности, и сейчас Никита нуждается в повторной операции.

На этот раз ему установят неинвазивный раздвижной эндопротез с запасом роста 7 см, что позволит избавиться от необходимости частой замены протеза в связи с активным взрослением Никиты: длину такого эндопротеза можно регулировать с помощью магнитного поля. Раздвижной эндопротез для Никиты будет стоить 1 672 000 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для мальчика.