Ход лечения
01.09.2017
Дуся в ремиссии, выписана. «Ксалкори» надо принимать еще долго: курс лечения длится до трех лет.
26.07.2017
Дуся продолжает получать противорецидивную терапию. К сожалению, последний блок пришлось временно прервать из-за инфекции.
23.06.2017
Мы закрываем сбор средств для Дуси, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Статьи о Евдокии
Дети и в больнице дети
Евдокия Венгерова лечится от рецидива неходжкинской лимфомы в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Сейчас девочка нуждается в дорогом таргетном препарате «Ксалкори».