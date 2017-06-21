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Евдокия Венгерова

Сбор завершен
ДиагнозКрупноклеточная неходжкинская лимфома
Городг. Москва
Возраст13 лет
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Ход лечения

01.09.2017

Дуся в ремиссии, выписана. «Ксалкори» надо принимать еще долго: курс лечения длится до трех лет.

26.07.2017

Дуся продолжает получать противорецидивную терапию. К сожалению, последний блок пришлось временно прервать из-за инфекции.

23.06.2017

Мы закрываем сбор средств для Дуси, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

Статьи о Евдокии

21.06.2017

Дети и в больнице дети

Евдокия Венгерова лечится от рецидива неходжкинской лимфомы в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Сейчас девочка нуждается в дорогом таргетном препарате «Ксалкори».

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