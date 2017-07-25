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Улугбекмирзо Кадыров

Сбор завершен
ДиагнозМедуллобластома
Городп. Адрасман (Таджикистан)
Возраст12 лет
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Ход лечения

07.12.2017

С 14 ноября по 6 декабря проведен курс локальной лучевой терапии на ложе удаленной опухоли. Улугбек выписывается в связи с окончанием лечения. Состояние стабильное.

25.10.2017

Улугбеку предстоит лучевая терапия, но сейчас она немного откладывается по причине карантина.

10.10.2017

Сегодня Улугбека на неделю выписали из РОНЦ на перерыв в лечении, будет проживать на амбулаторной квартире. Из проблем остается отказ от еды. Возможно, это неврологическая проблема и придется временно перейти на зондовое питание.

Весь ход лечения

Статьи об Улугбеке

25.07.2017

Лежать в больнице Беку совсем не хочется

Шестилетний Улугбекмирзо Кадыров лечится от медуллобластомы. Мальчик приехал из Таджикистана, поэтому все лечение в России для него платное.

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