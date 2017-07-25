Ход лечения
07.12.2017
С 14 ноября по 6 декабря проведен курс локальной лучевой терапии на ложе удаленной опухоли. Улугбек выписывается в связи с окончанием лечения. Состояние стабильное.
25.10.2017
Улугбеку предстоит лучевая терапия, но сейчас она немного откладывается по причине карантина.
10.10.2017
Сегодня Улугбека на неделю выписали из РОНЦ на перерыв в лечении, будет проживать на амбулаторной квартире. Из проблем остается отказ от еды. Возможно, это неврологическая проблема и придется временно перейти на зондовое питание.
Статьи об Улугбеке
Лежать в больнице Беку совсем не хочется
Шестилетний Улугбекмирзо Кадыров лечится от медуллобластомы. Мальчик приехал из Таджикистана, поэтому все лечение в России для него платное.