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Дольган Есенов

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Элиста
Возраст9 лет
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Ход лечения

18.08.2018

Дольгану все-таки провели трансплантацию, донором стал папа. Мальчик уже восстановился, выписался, приезжает на проверки. Настроение отличное.

17.07.2017

Мы закрываем сбор средств для Дольгана, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Дольган в амбулаторном режиме получает терапию, в том числе «Энплейт». К сожалению, ответ на лечение «Атгамом» по поводу основного заболевания недостаточный, нужны переливания крови. Начат поиск неродственного донора в международном регистре для будущей трансплантации костного мозга, но предварительный прогноз не очень хороший - потенциальных доноров мало.

28.06.2017

Дольган лечится от апластической анемии в Российской детской клинической больнице. Мальчик должен регулярно получать препарат «Энплейт», который стимулирует выработку тромбоцитов. Сейчас на очередной курс лекарства необходимо 472 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Дольгана.

Статьи о Дольгане

5.07.2017

Борьба за тромбоциты

В Российской детской клинической больнице от апластической анемии сейчас лечатся Даша Иванова и Дольган Есенов. Оба ребенка нуждаются в дорогостоящем препарате «Энплейт».

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