Мы закрываем сбор средств для Дольгана, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Дольган в амбулаторном режиме получает терапию, в том числе «Энплейт». К сожалению, ответ на лечение «Атгамом» по поводу основного заболевания недостаточный, нужны переливания крови. Начат поиск неродственного донора в международном регистре для будущей трансплантации костного мозга, но предварительный прогноз не очень хороший - потенциальных доноров мало.