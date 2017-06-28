Ход лечения
18.08.2018
Дольгану все-таки провели трансплантацию, донором стал папа. Мальчик уже восстановился, выписался, приезжает на проверки. Настроение отличное.
17.07.2017
Мы закрываем сбор средств для Дольгана, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Дольган в амбулаторном режиме получает терапию, в том числе «Энплейт». К сожалению, ответ на лечение «Атгамом» по поводу основного заболевания недостаточный, нужны переливания крови. Начат поиск неродственного донора в международном регистре для будущей трансплантации костного мозга, но предварительный прогноз не очень хороший - потенциальных доноров мало.
28.06.2017
Дольган лечится от апластической анемии в Российской детской клинической больнице. Мальчик должен регулярно получать препарат «Энплейт», который стимулирует выработку тромбоцитов. Сейчас на очередной курс лекарства необходимо 472 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Дольгана.
Статьи о Дольгане
Борьба за тромбоциты
В Российской детской клинической больнице от апластической анемии сейчас лечатся Даша Иванова и Дольган Есенов. Оба ребенка нуждаются в дорогостоящем препарате «Энплейт».