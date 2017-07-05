У Даши частичный ответ на «Атгам», положительная динамика по тромбоцитам, гемоглобин достиг уровня возрастной нормы, лейкоциты на безопасном уровне. За время Дашиного пребывания в больнице все отделение полюбило ее за веселый нрав и открытость. Своего лечащего врача она называет просто — Михалыч. Сейчас Даша не нуждается в стационарном лечении и выписывается домой, но и дома ей необходимо принимать препараты «Энплейт» и «Циклоспорин». На покупку «Энплейта» надо собрать средства, а это 238 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Даши.