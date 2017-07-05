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Даша Иванова

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Южно-Сахалинск
Возраст10 лет
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Ход лечения

22.12.2017

Мы закрываем сбор средств для Даши, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Даша выписана на поддержку. Мы надеемся, что все будет хорошо.

13.12.2017

У Даши частичный ответ на «Атгам», положительная динамика по тромбоцитам, гемоглобин достиг уровня возрастной нормы, лейкоциты на безопасном уровне. За время Дашиного пребывания в больнице все отделение полюбило ее за веселый нрав и открытость. Своего лечащего врача она называет просто — Михалыч. Сейчас Даша не нуждается в стационарном лечении и выписывается домой, но и дома ей необходимо принимать препараты «Энплейт» и «Циклоспорин». На покупку «Энплейта» надо собрать средства, а это 238 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Даши.

13.11.2017

Даша после второго курса «Атгама», с неполным гематологическим ответом. Тромбоциты по-прежнему низкие, по поводу чего девочка еженедельно получает «Энплейт», пока без эффекта.

Весь ход лечения

Статьи о Даше

5.07.2017

Борьба за тромбоциты

В Российской детской клинической больнице от апластической анемии сейчас лечатся Даша Иванова и Дольган Есенов. Оба ребенка нуждаются в дорогостоящем препарате «Энплейт».

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