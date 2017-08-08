Было принято решение о проведении Артему трансплантации костного мозга. Неродственного донора для мальчика удалось найти в России, и в ноябре 2018 года Артему перелили донорские клетки. Сейчас все неплохо, прошло более 2 месяцев после трансплантации, Артем выписывается домой.