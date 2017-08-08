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Артем Рубан

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городст. Северская, Краснодарский край
Возраст15 лет
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Ход лечения

28.05.2019

Артем приехал на контроль. Состояние стабильное, серьезных осложнений нет.

16.01.2019

Было принято решение о проведении Артему трансплантации костного мозга. Неродственного донора для мальчика удалось найти в России, и в ноябре 2018 года Артему перелили донорские клетки. Сейчас все неплохо, прошло более 2 месяцев после трансплантации, Артем выписывается домой.

25.01.2018

Артем выписан домой. Состояние стабильное, но переливания крови нужны. Мальчик будет получать дома необходимую терапию и приедет снова в клинику через три месяца.

Весь ход лечения

Статьи об Артеме

8.08.2017

Спасение для Артема

У Артема апластическая анемия. Он заболел этим летом, лечение только началось, но уже сейчас мальчику необходимы дорогостоящие препараты.

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