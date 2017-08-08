|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|ст. Северская, Краснодарский край
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
28.05.2019
Артем приехал на контроль. Состояние стабильное, серьезных осложнений нет.
16.01.2019
Было принято решение о проведении Артему трансплантации костного мозга. Неродственного донора для мальчика удалось найти в России, и в ноябре 2018 года Артему перелили донорские клетки. Сейчас все неплохо, прошло более 2 месяцев после трансплантации, Артем выписывается домой.
25.01.2018
Артем выписан домой. Состояние стабильное, но переливания крови нужны. Мальчик будет получать дома необходимую терапию и приедет снова в клинику через три месяца.
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Спасение для Артема
У Артема апластическая анемия. Он заболел этим летом, лечение только началось, но уже сейчас мальчику необходимы дорогостоящие препараты.