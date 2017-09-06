Ход лечения
30.10.2022
Состояние достаточно стабильное. Мяхди выписан, будет получать терапию под наблюдением гематолога по месту жительства.
10.10.2022
Сейчас у мальчика диагностирована пароксизмальная ночная гемоглобинурия: это болезнь, характеризующаяся разрушением красных клеток крови. Мяхди нуждается в терапии препаратом «Элизария», который очень эффективен при его диагнозе. Стоимость трех флаконов лекарства 819 255 рублей.
06.09.2017
Мяхди выписан с улучшением: у него постепенно повышаются показатели крови. Предстоит наблюдение врачей по месту жительства и реалибитации в центре «Русское поле».
Ваша помощь Мяхди
|100 ₽
|200 ₽
|50 ₽
|700 ₽
|300 ₽
Статьи о Мяхди
А казалось, что болезнь уже не вернется
Шесть лет назад у Мяхди была обнаружена апластическая анемия. Лечение продлилось год, благополучно закончилось, и целых пять лет болезнь никак не проявляла себя. Все изменилось в январе.