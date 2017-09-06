13.10.2022

А казалось, что болезнь уже не вернется

Шесть лет назад у Мяхди была обнаружена апластическая анемия. Лечение продлилось год, благополучно закончилось, и целых пять лет болезнь никак не проявляла себя. Все изменилось в январе.