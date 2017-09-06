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Мяхди Ахмадов

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородГрозный (Чеченская Республика)
Возраст13 лет
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Мяхди лечился от апластической анемии. Теперь у него другая редкая и опасная гематологическая болезнь.

Ход лечения

30.10.2022

Состояние достаточно стабильное. Мяхди выписан, будет получать терапию под наблюдением гематолога по месту жительства.

10.10.2022

Сейчас у мальчика диагностирована пароксизмальная ночная гемоглобинурия: это болезнь, характеризующаяся разрушением красных клеток крови. Мяхди нуждается в терапии препаратом «Элизария», который очень эффективен при его диагнозе. Стоимость трех флаконов лекарства 819 255 рублей.

06.09.2017

Мяхди выписан с улучшением: у него постепенно повышаются показатели крови. Предстоит наблюдение врачей по месту жительства и реалибитации в центре «Русское поле».

Весь ход лечения

Ваша помощь Мяхди

31.10.22
100 ₽
31.10.22
200 ₽
31.10.22
50 ₽
31.10.22
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Статьи о Мяхди

13.10.2022

А казалось, что болезнь уже не вернется

Шесть лет назад у Мяхди была обнаружена апластическая анемия. Лечение продлилось год, благополучно закончилось, и целых пять лет болезнь никак не проявляла себя. Все изменилось в январе.

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