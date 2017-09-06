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Фариза Хамидова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Худжанд (Таджикистан)
Возраст12 лет
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Ход лечения

05.02.2018

Основное лечение завершено, Фаризу выписали из стационара на амбулаторное наблюдение. Два раза в неделю она сдает анализы в клинике и проходит консультацию врача. Если все будет хорошо, примерно через месяц она уедет домой и будет наблюдаться по месту жительства.

26.12.2017

Начато проведение второй фазы второго протокола химиотерапии. В целом лечение идет по плану.

15.12.2017

Мы закрываем сбор средств для Фаризы, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Весь ход лечения

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Ее высочество неунывающая Фариза

«Ваше величество» обращается к маме 6-летняя Фариза. Мама смеется и удивляется, откуда ее дочь знает такие слова? Но все просто: мир Фаризы — это мультфильмы про принцесс, игры про принцессы, наряды для принцесс и сами принцессы.

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