|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Худжанд (Таджикистан)
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
05.02.2018
Основное лечение завершено, Фаризу выписали из стационара на амбулаторное наблюдение. Два раза в неделю она сдает анализы в клинике и проходит консультацию врача. Если все будет хорошо, примерно через месяц она уедет домой и будет наблюдаться по месту жительства.
26.12.2017
Начато проведение второй фазы второго протокола химиотерапии. В целом лечение идет по плану.
15.12.2017
Мы закрываем сбор средств для Фаризы, вся необходимая сумма собрана, спасибо!
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