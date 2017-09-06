Основное лечение завершено, Фаризу выписали из стационара на амбулаторное наблюдение. Два раза в неделю она сдает анализы в клинике и проходит консультацию врача. Если все будет хорошо, примерно через месяц она уедет домой и будет наблюдаться по месту жительства.