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Алина Сыропятова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Обухово, Московская область
Возраст23 года
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Ход лечения

04.12.2017

Трансплантация пока отменяется: надо сперва вылечить легочную инфекцию. Девочка отправлена в соответствующую клинику.

03.11.2017

Рекомендовано провести типирование Алины и родителей для возможного проведения трансплантации костного мозга в Центре детской гематологии. Также проводятся различные анализы: на минимальную остаточную болезнь, для изучения состояния дыхательных путей (бронхоальвеолярный лаваж).

02.10.2017

Мы закрываем сбор средств для Алины, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

После курса с «Эвольтрой» состояние девочки улучшилось, решается вопрос о дальнейшем лечении.

Весь ход лечения

Статьи об Алине

28.09.2017

«Болезнь разрушила мои планы. Но я наверстаю»

Алина Сыропятова накануне ЕГЭ заболела острым лимфобластным лейкозом. И пока ее одноклассники поступали в университеты, она боролась с болезнью.

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