|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Обухово, Московская область
|Возраст
|23 года
Ход лечения
04.12.2017
Трансплантация пока отменяется: надо сперва вылечить легочную инфекцию. Девочка отправлена в соответствующую клинику.
03.11.2017
Рекомендовано провести типирование Алины и родителей для возможного проведения трансплантации костного мозга в Центре детской гематологии. Также проводятся различные анализы: на минимальную остаточную болезнь, для изучения состояния дыхательных путей (бронхоальвеолярный лаваж).
02.10.2017
Мы закрываем сбор средств для Алины, вся необходимая сумма собрана, спасибо!
После курса с «Эвольтрой» состояние девочки улучшилось, решается вопрос о дальнейшем лечении.
Статьи об Алине
«Болезнь разрушила мои планы. Но я наверстаю»
Алина Сыропятова накануне ЕГЭ заболела острым лимфобластным лейкозом. И пока ее одноклассники поступали в университеты, она боролась с болезнью.